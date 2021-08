Avis: Messerschmidt omtaler EU-seminar på lydfil fra DF-møde

Berlingske er kommet i besiddelse af en hidtil ukendt lydfil, hvori Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, på et internt møde i Dansk Folkeparti refererer til afholdelsen af en EU-konference, der skulle have fundet sted 4. august 2015 på partiets sommergruppemøde.

- Og som I vil vide: I går var vi jo til EU-seminar – ligesom vi var sidste år – organiseret af vores europæiske parti, siger han på filen.

Det er samme konference, som har været helt central i den sag, hvor Messerschmidt er blevet dømt skyldig for svig med EU-midler for knap to uger tiden.

Lydfilen stammer ifølge Berlingske fra sidstedagen af partiets sommergruppemøde - altså 5. august 2015 - og skulle være optaget af Karsten Lorentzen, som på daværende tidspunkt var ansat i partiet.

Avisen har fået et tip om, at han skulle være i besiddelse af en sådan lydfil. Da Berlingskes journalister opsøgte ham udleverede han filen.

Berlingske har fået mulighed for at undersøge mobiltelefonen, filen er optaget på for at bekræfte autenticiteten af optagelsen. Den er arkiveret i telefonens optage-app og er altså er dateret 5. august 2015.

Det er ikke muligt at se, hvor filen er optaget, skriver Berlingske.

/ritzau/