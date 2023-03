Schweizisk storbank øger bud og køber Credit Suisse

Den schweiziske storbank UBS opkøber sin rival Credit Suisse.

Det oplyser landets centralbank på et pressemøde søndag.

Forhandlinger om opkøbet har stået på i weekenden, efter at Credit Suisse kom under pres. Det skete, da bankkunder trak store pengebeløb ud af banken.

Schweiz' præsident, Alain Berset, betegner det som den bedst mulige løsning for at genoprette tilliden til det finansielle system.

Det schweiziske finanstilsyn, Finma, har godkendt fusionen mellem UBS og Credit Suisse, der er landets to største banker.

Aftalen om opkøbet indebærer, at Schweiz' centralbank stiller en likviditetsgaranti på 100 milliarder franc. Det svarer til 755 milliarder kroner.

- Med UBS' overtagelse af Credit Suisse er der fundet en løsning til at sikre finansiel stabilitet og beskytte den schweiziske økonomi i denne exceptionelle situation, meddeler centralbanken ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Avisen Financial Times skrev tidligere søndag aften, at UBS overtager kriseramte Credit Suisse for over to milliarder dollar. Det svarer til over 14 milliarder kroner.

Det meddelte tre kilder med kendskab til forhandlingerne til Financial Times.

Oprindeligt havde UBS budt en milliard dollar for Credit Suisse.

Beløbet er ikke umiddelbart bekræftet af myndighederne.

I bankens årsregnskab kom det tirsdag frem, at kunder i sidste kvartal havde hevet omkring 120 milliarder dollar, cirka 847 milliarder kroner, med sig ud.

Det fik i ugens løb den schweiziske centralbank til at stille 380 milliarder kroner til rådighed. Det skulle sikre, at banken har tilstrækkelig likviditet.

Den seneste uge har bankens aktie været på slingrekurs.

Fredag lukkede den i kurs 1,86.

Kilder siger til Financial Times, at UBS vil betale 0,50 franc - hvilket er omkring 0,54 dollar - per aktie. Altså betydeligt under fredagens lukkekurs.

