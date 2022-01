Avisledere kalder sag om fængslet FE-chef skadelig for Danmark

Det er en tabersag for Danmark, at den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, er fængslet mistænkt for at lække fortrolige oplysninger.

Sådan lyder sammenfatningen i danske avisers ledere tirsdag.

Jyllands-Posten skriver i sin leder, at det er en sag, "hvor Danmarks sikkerhed og troværdighed står til at blive den store taber". Og skaden er sket, ligegyldig hvordan sagen ender.

- Danmark er røget langt ned på listen over troværdige samarbejdspartnere.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Alt andet lige er det helt uhørt, at en efterretningschef sidder fængslet, og det må utvivlsomt udløse spørgsmålet: Hvad er råddent i Danmark?, lyder det i avisens leder.

Uanset udfaldet af sagen er der kun tabere, skriver Politiken i sin leder.

- Enten er staten i gang med at ødelægge sine egne efterretningstjenester ved at føre en grundløs sag mod FE-chefen, eller også har Danmark haft en spionchef, der har undergravet rigets sikkerhed.

- Begge dele er mildt sagt skræmmende og dybt skadelige for Danmark, skriver chefredaktør Christian Jensen i Politikens leder.

Han kalder det desuden "en sikkerhedskrise".

Ifølge Tom Jensen, Berlingskes chefredaktør, er der tale om en skandale, "der tegner billedet af en historisk krise for de danske spiontjenester.

- Danmarks internationale samarbejdspartnere på efterretningsområdet må efterhånden kigge på vores tjenester med vantro: Er de hemmelige danske spiontjenester hullede som en si, og det endda fra den absolutte top og nedefter?

- Eller er der en helt anden råddenskab fat i staten Danmarks inderste, hvis beskaffenhed vi som følge af lukketheden omkring sager, som disse endnu ikke har forstået rækkevidden af, skriver han i avisens leder.

Ekstra Bladet kalder sagen "spektakulær" og mener, at den vil give hovedrysten hos danske samarbejdslande.

- Samarbejdspartnere sidder sikkert og ryster langsomt på hovedet, hvorefter de placerer panden i håndfladen – hvis ikke de ligefrem slår hovedet mod væggen, skriver opinionsredaktør Mads Kastrup i avisens leder.

/ritzau/