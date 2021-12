Bagmand i narkosagen Goldfinger får mere end 19 års fængsel

Hovedmanden i en narkosag, som politiet har kaldt "Operation Goldfinger", idømmes af Københavns Byret fængsel i 19 år og fire måneder.

Straffen skyldes håndtering af i alt 920 kilo kokain. Gennem lang tid stod han i spidsen for et netværk, som indsmuglede kokain fra Holland, Belgien og Tyskland, fastslår retten.

Stoffet var skjult i hemmelige rum i særligt indrettede biler.

I dommen over den 43-årige mand indgår også en pistol og håndgranater.

Artiklen fortsætter under annoncen

Da politiet i sommeren 2019 stormede hans bopæl på Amager, fandt de cirka fire millioner kroner i kontanter skjult på loftet.

I flere år har den 43-årige levet under et falsk navn, mener dommeren og de to lægdommere.

Dommen er en såkaldt tillægsstraf. De 19 år og fire måneder lægges oveni en dom på otte måneder, som han fik i Oslo i Norge i 2013.

I sagen havde anklagemyndigheden påstået, at netværket i en årrække havde indsmuglet i alt 4,5 ton, som i opblandet form nåede op på ni ton.

I alt 15 mænd har været under anklage. En frifindes helt. De øvrige straffes med fængsel fra 18 år til to år og ni måneder.

Hovedparten af de dømte har albansk baggrund. 12 af de 14 dømte udvises af Danmark.

/ritzau/