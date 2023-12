Bagmand i sagen om Goldfinger vil til Højesteret

Hovedmanden i en narkosag, som politiet har kaldt Operation Goldfinger, ønsker at komme til tops i retssystemet.

Det oplyser hans forsvarer, advokat Henrik Dupont Jørgensen. Han håber at få reduceret den rekordlange straf, som Østre Landsret idømte ham kort før jul.

Dørene til Højesteret står dog ikke på vid gab. Han kan kun få lov til en ekstraordinær anke, hvis Procesbevillingsnævnet siger ja til hans ansøgning.

I en årrække levede albanske Jetmir Kastrati under det falske navn Sokol Krasnici i en villa på Oliefabriksvej på Amager.

Øgenavnet var "Den Skaldede". Det blev for eksempel brugt, da han i souvenirbutikker i det indre København kom for at få vekslet store pengebeløb.

Kontanterne stammede fra hans omfattende forretning med indsmugling af kokain. Men en sommerdag i 2019 var det slut. Politiet slog til og fandt i villaens loft godt fire millioner kroner og en pistol gemt bag noget rockwool.

En efterforskning i flere lande førte til, at Østre Landsret fandt ham skyldig i at have håndteret mere end et ton kokain. Fra 2012 og frem til anholdelsen var der beviser for 1.122 kilo.

Efter dansk lov er den længste fængselsstraf 20 år, og Jetmir Kastrati ramte loftet.

Han fik 19 år og fire måneder, fordi der skulle tages hensyn til en straf fra Oslo på fængsel i otte måneder.

Men i landsretten argumenterede forsvareren for et yderligere fradrag i straffen på adskillige år.

I marts blev Kastrati nemlig dømt af den albanske særlige domstol mod korruption og organiseret kriminalitet i Tirana, mens han sad i Vestre Fængsel i København.

Hvidvask i forbindelse med en struktureret kriminel gruppe gav fængsel i ni år. Det albanske medie Politiko kvitterede med overskriften "Kongen af kokain i de nordiske lande".

Forsvareren mente, at dommen er endelig, og at landsretten derfor skulle fastsætte straffen i den danske kokainsag som en tillægsstraf til den albanske straf.

I så fald kunne landsretten maksimalt komme op på ti år og fire måneder.

Landsretten sagde dog nej. Også selv om der "måtte være nogen tvivl om fortolkning af bestemmelserne i den albanske straffelov", har Kastrati mulighed for at få genoptaget den albanske dom, som derfor ikke er endelig, hedder det i den 184 sider lange dom.

Også en indsigelse om, at der reelt er tale om samme forbrydelse i den danske og den albanske sag, er fejet til side.

På flere leder og kanter er Goldfinger-sagen usædvanlig. For eksempel er det første gang, at landsretten har sprængt den normale strafferamme i narkosager på 16 år. Det gælder fem andre af de tiltalte i sagen ud over Kastrati.

Om flere af de andre dømte også vil gøre et forsøg på at komme til Højesteret, vides ikke.

Ved dommen 21. december blev i alt ti mænd med albansk baggrund dømt, og der er i høj grad tale om et familieforetagende. Tre er således fætre til Kastrati. En af dem, Defrim Beck, drev restaurant i Malmø ved siden af kriminaliteten. En del af kokainen blev fordelt i Sverige og Norge.

