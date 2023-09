Bagmand tilstår og får 17 års fængsel i kokainsag

En 46-årig mand har torsdag tilstået og fået 17 års fængsel i en større narkosag ved Retten i Aarhus.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

NSK skriver, at manden har tilstået at være bagmand for indsmugling af 148 kilo kokain og halvandet ton hash.

Det skal være sket fra februar 2020 til marts 2021.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den dømte, Mads Aarup Møller Jegindø, har brugt de krypterede tjenester Sky ECC og Encrochat til at planlægge og koordinere smuglingen.

- Den 46-årige bagmand har igennem en længere periode været en helt central skikkelse i Danmark i indsmuglingen af navnlig kokain, og han har gjort sig særdeles ihærdige forsøg på skjule kriminaliteten, lyder det fra specialanklager hos NSK, Jacob Gents, i pressemeddelelsen.

Den 46-årige blev varetægtsfængslet in absentia i marts 2023, og det lykkedes senere samme måned at anholde ham med hjælp fra hollandsk politi.

Ud over fængselsstraffen valgte Retten i Aarhus også at konfiskere seks millioner kroner i udbytte fra manden.

Jacob Gents siger i pressemeddelelsen, at den ekstraordinært lange fængselsstraf sætter en tyk streg under sagens alvor.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den normale strafferamme i sager om narkokriminalitet er på 16 år. Med i dommen på 17 års fængsel indgår der også en reststraf fra en anden dom for lignende kriminalitet.

NSK skriver i pressemeddelelsen, at sagen udspringer af en større aktion i marts måned i år, hvor i alt 11 personer blev anholdt.

En person har allerede fået 11 års fængsel i sagen, og der sidder ti varetægtsfængslet i sagen.

/ritzau/