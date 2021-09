Bagmandspolitiet dropper bedragerisag mod advokatfirma

Bagmandspolitiet opgiver en bedragerisag mod advokat Jeppe Brogaard Clausen og advokatfirmaet Njord Law Firm.

Det oplyser Bagmandspolitiet mandag til Berlingske og Ritzau.

Sagen drejede sig om en mistanke om bedrageri for 7,5 millioner kroner.

Den startede, da tusindvis af danskere for et par år siden modtog breve om, at de havde downloadet og delt spille- og pornofilm på ulovlig vis.

Kravet mod dem var betaling af flere tusinde kroner. Betalingskrav mod i alt 3-4000 personer blev sendt til domstole over hele landet.

Afsenderen var advokat Jeppe Brogaard Clausen fra Njord Law Firm, som gik i aktion på vegne af de to udenlandske firmaer CMS og Mircom.

Efter betydelig juridisk tvivl om baggrunden for kravene og mange personers protester tog sagen i vinter en helt ny drejning. Politiet besluttede at sigte advokaten og firmaet for bedrageri mod cirka 1000 personer.

Det er de så ikke længere, oplyser Bagmandspolitiet - hvis officielle navn er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - mandag i en mail.

- SØIK reagerede i 2020 på en mistanke om en eller flere strafbare handlinger i forbindelse med en række erstatningssager ført af et advokatfirma.

- Mistanken har ført til, at vi har undersøgt sagen grundigt, og vi har også haft mulighed for at inddrage de nyeste afgørelser fra EU-domstolen og landsretterne.

- På den baggrund er det vores vurdering, at der ikke er foregået noget ulovligt, og derfor har vi nu lukket sagen, skriver SØIK.

Lars Lokdam, der er managing partner hos Njord Law Firm, oplyser i et skriftligt svar til Berlingske, at afgørelsen vækker glæde hos Njord Law Firm.

- Vi har hele tiden regnet med, at sigtelsen på et tidspunkt ville blive opgivet.

- Og jeg er meget glad for og lettet over, at SØIK nu har droppet sigtelsen, så vi kan komme videre, og at man begrunder det med, at sigtelsen var grundløs, skriver Lars Lokdam til Berlingske.

/ritzau/