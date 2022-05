103-årige Rut slår verdensrekord i faldskærmsudspring

Man bliver aldrig for gammel til hverken at konkurrere eller vove pelsen. I hvert fald ikke hvis man spørger 103-årige Rut Larsson fra Sverige. I søndags sprang hun ud af et fly over Motala i Sverige og slog rekorden som verdens ældste person til at springe i faldskærm.

Rut Larsson blev ifølge TV 2 allerede interesseret i flyvning, da hun var omkring 90 år, og hun fik for første gang verdensrekorden for faldskærmsudspring som 101-årig. Men en 103-årig amerikansk kvinde slog Rut Larssons rekord, og det kunne Rut Larsson ikke lade fare. Derfor besluttede hun sig søndag for at generobre sin titel, nu hvor hun var blevet et par dage ældre end den amerikanske kvinde.

Adspurgt af journalister, om hun var bekymret inden hoppet, svarede Rut Larsson nej:

”Jeg skal nok komme ned igen på den ene eller den anden måde.”

Som sagt så gjort. Rut Larsson sprang ud fra et fly sammen med faldskærmsinstruktør Joackim Johansson, og begge landede trygt på jorden til lyden af klapsalver fra publikum. Den nye verdensrekord blev på stedet noteret af en udsending fra Guiness Rekordbog, og bagefter blev springet fejret med champagne og lagkage.

Se billeder fra begivenheden her:

103-årige Rut Larsson gør sig klar til at blive vindblæst. Foto: Jeppe Gustafsson/TT/Ritzau Scanpix

Inden springet poserer Rut Larsson sammen med faldskærms-instruktøren Joackim Johansson. Foto: Jeppe Gustafsson/TT/Ritzau Scanpix

"Jeg ser ikke så godt længere, men det føltes godt," siger Rut Larsson om sit spring. På billedet er hun netop landet- Foto: Jeppe Gustafsson/TT/Ritzau Scanpix