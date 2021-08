Jude Walker gik over 300 kilometer for at vise sin støtte til forslag om skat på kulstofudledning

11-årig dreng krydser England for at redde klimaet

Børn og unge går forrest for at fortælle de voksne, at de ikke vil finde sig i de menneskeskabte klimaforandringer. Det gælder i hvert fald to, og den ene er den meget kendte svensker Greta Thunberg, der senest udtalte sig om FN’s nye og dystre klimarapport. Den anden, der nu også får opmærksomhed, er den kun 11-årige Jude Walker.