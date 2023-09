153.000 år gamle fodspor vidner om den forhistoriske skomode

Arkæologi handler om at gå i fodsporene af forhistorien, og nu har forskere gjort det i mere bogstavelig forstand. De har nemlig fundet fodspor, der er 153.000 år gamle, og de har belyst ny viden om, hvilket fodtøj man bar dengang, fortæller videnskabsmediet Greek Reporter.

Fodspor – eller rettere fossile aftryk af dem – er blevet et værdifuldt værktøj inden for arkæologien til at undersøge, hvor mennesker har immigreret hen, hvor store grupper har været, og i det her tilfælde, hvad de har haft på fødderne.

Det nylige fund er fra fire forskellige steder i Sydafrika, og baseret på formen tyder det på, at personen har haft sandaler på. Det skriver New Scientist.

Det ældste par sko, man indtil videre har fundet, var i Armenien, og det menes at være omkring 5000 år gammelt. Den nye opdagelse er dermed det ældste bevis på brugen af fodtøj i menneskets historie.

Artiklen fortsætter under annoncen

De forhistoriske sandaler, man har fundet, er meget langt fra en moderne Birkenstock- eller Ecco-sandal. De var lavet af et enkelt lag læder, der blev viklet rundt om foden med en form for snor, og de var fyldt med halm for at give støtte til foden og for at hjælpe med at bevare formen. De var ofte lavet af læder, der ikke var beregnet til langtidsbrug, så det hærdede og var nødt til ofte at blive mørnet for stadig at kunne bruges.

Sko var i tidlig tid en nødvendighed, da man ofte skulle krydse store afstande for at finde vand og mad, og selv en lille flænge i foden kunne betyde døden på grund af infektioner.

Forskerholdet er tilbageholdende med at drage nogle konklusioner baseret på deres fund. De er i stedet ved at udvikle en teknik til at identificere fodtøj ud fra fodspor, så de forhåbentligt kan finde ud af, hvilket fodtøj fodsporsejerne havde på.

De er blandt andet i gang med at lave kopier af forhistoriske sko fundet gennem tiden, så de kan undersøge, hvilke afmærkninger de laver på forskellige materialer som sand eller sten.