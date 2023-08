17-årige Teresa anmelder kirker på Instagram: Jeg er nok først færdig om 50 år

“Folks naturlige reaktion er at grine, nok fordi de ikke har mødt andre, der gør det, jeg gør, og nok også på grund af min alder. Men hurtigt bliver de nysgerrige og kommer med forslag til, hvilken kirke jeg skal anmelde næste gang.”

Sådan beskriver Teresa Søndergaard den gængse reaktion, når hun fortæller om sin lidt specielle hobby til folk. Hun anmelder nemlig danske kirker på sin profil, der hedder Danmarks kirker, på det sociale medie Instagram, hvor hun har lidt over 500 følgere.

“Der er nogle ting, jeg personligt foretrækker i en kirke, og som jeg kigger efter. Jeg elsker gule mursten, kirkebænke med dekorerede toppe og farvede mosaikvinduer. Hvis kirken har det, er der stor chance for en høj score,” siger hun.

Fascinationen af kirker startede helt tilfældigt for to år siden. Hun besøgte en veninde i Himmerland, og på en gåtur kom de forbi Aggersborg Kirke. Her blev noget vækket i Teresa, fortæller hun. Hun betragtede kirken. Tænkte over, hvordan den ikke lignede de kirker, der prydede hendes lille hjemby, Havdrup. Hun lagde mærke til dens tilstedeværelse i landskabet og alle delelementerne, der tilsammen skabte det kirkelige rum.

Hun tog et par billeder af kirken for at have minderne om denne smukke kirke. Men snart var det ikke nok. Hun ville sammenligne, sidestille og vurdere dem. To år og 47 anmeldelser senere er Teresa stadig i gang med sin mission.

Den første anmeldelse: Aggersborg Kirke

Vurdering: 8/10

Beliggenhed: Løgstør, Nordvestjylland

Anmeldelse: Meget flotte omgivelser, ligger højt placeret med god udsigt over Limfjorden. Ligger desværre tæt på en vindmøllepark, og det ødelægger udsigten en smule. Men den ligger langt væk fra store veje. Kirken er placeret lige op ad Vikingeborg Aggersborg. Aggersborg kirke har en flot kirkegård, med stenmur hele vejen rundt. Den er også smuk indeni, med mørke farver og runer på væggene, som dog er svære at tyde.

Aggersborg Kirke. Foto: Teresa Søndergaard

De særlige ting, der tæller

I takt med den efterhånden store erfaring med kirkeanmeldelser har hun udviklet et strømlinet system for at vurdere kirkerne. Først inddeler hun kirken i én af tre kategorier: Er det en landsby-, storby- eller domkirke?

“Det er jo ikke fair at sammenligne Syv Kirke i Viby Sjælland med Marmorkirken inde i København, så derfor inddeler jeg dem sådan her,” siger Teresa og tilføjer, at det er hendes egen vurdering, hvorvidt det tæller som en landsby- eller storbykirke. Det er en følelse.

Hun går rundt med blok og blyant i hånden og kigger på fire forskellige aspekter: kirkens omgivelser, kirkegården, kirkens ydre udseende og dens indre. Derefter tildeler hun en score mellem 1 og 10 baseret på helhedsoplevelsen. Og selvom processen er systematisk, indrømmer Teresa, at hendes anmeldelser er meget subjektive.

Teresas venner har sagt til hende, at de synes, hun er lidt for hård, når hun bedømmer kirkerne. Men som hun selv siger:

“Der er så mange kirker i Danmark, jeg ikke har set endnu, så jeg vil gerne gemme lidt på de høje karakterer, til jeg bliver virkelig imponeret.”

Den laveste score: Vor Frue Kirke

Vurdering: 1,5/10

Beliggenhed: Slagelse, Midtsjælland

Anmeldelse: Vor Frue Kirke er Slagelses katolske kirke. Trods det høje, kantede tårn, er kirken svær at se fra afstand. Den er bygget i ensfarvede, brune mursten, hvilket får murene til at ligne plane overflader og giver kirken et kasse-lignende udtryk. Vinduerne er små og få, dog er de fleste mosaikruder. I kraft af få tilbygninger, ringe udsmykning og rene murstensvægge, får kirken et lettere sterilt udtryk.

Vor Frue Kirke i Slagelse. Foto: Teresa Søndergaard.

Marmorkirken i København er indtil videre den eneste, der har fået topkarakter, blandt andet på grund af sin flotte kobbergrønne kuppel og betagende beliggenhed. Den laveste score er gået til Vor Frue Kirke i Slagelse. Men Teresa indrømmer dog, at hendes anmeldelse nok var lidt farvet af hendes humør den dag.

“Jeg havde fået våde og kolde fødder på min tur hen til kirken, og det gik nok lidt ud over kirken. Fremover lader jeg mine anmeldelser ligge lidt, inden jeg publicerer dem, så det ikke ender med at blive en anmeldelse af min tur frem for kirken.”

Til fods, med tog og snart i bil

17-årige Teresa går i 2. g på Roskilde Gymnasium, og i sin fritid dyrker hun sine mange forskellige hobbyer.

Teresa spiller både guitar og klaver, hun har 41 planter i sin plantesamling, og så elsker hun at strikke, mens hun ser “Matador”. Hun beskriver sine hobbyer som “bedstemoragtige”.

At rejse rundt i landet og anmelde kirker er nok heller ikke noget, særlig mange af hendes jævnaldrende dyrker. Og i starten var det dog også lidt mere beskedne afstande, hun udforskede. I en radius af 10 kilometer fra der, hvor hun bor.

“Jeg planlagde mine løbeture, så jeg kom forbi en ny kirke. Men så løb jeg hurtigt tør for kirker.”

Heldigvis rejste hun tit rundt for at besøge sine venner, som hun fik på efterskole, og som boede rundtom i landet. Her brugte hun de korte ophold i små stationsbyer til at udforske de lokale kirker. I sommerferien lykkedes det hende at besøge seks kirker på en enkelt tur.

Nu glæder hun sig til at få sit kørekort, så hun virkelig kan udforske kirker på egen hånd.

“Jeg tror, at jeg bliver en irriterende chauffør, når jeg har passagerer med, fordi jeg hele tiden vil holde ind og kigge på de kirker, vi kommer forbi,” siger Teresa og griner.

Den højeste score: Frederiks Kirke (Marmorkirken)

Vurdering: 10/10

Beliggenhed: Centrum, København

Anmeldelse: Marmorkirken er en utrolig smuk, rund kirke, både indefra og udenpå. Kirken er hvid, og dækket af søjler, statuer og stenbuer. Kirken har en stor, kobbergrøn kuppel med gyldne detaljer. Indefra er kuplen også imponerende, med de tolv apostle malet i blårøde farver. Orglet består af sølvfarvede piber, og udsmykket med gyldne engle, svaner og sole. Over alteret er også en lille version af kirkens kuppel, i mørkeblå med gyldne stjerner, og en række lysebrune søjler. Marmorkirken ligger tæt på vandet og Amalienborg, og hæver sig højt over husene i nærheden.

Frederiks Kirke (Marmorkirken) i København. Foto: Teresa Søndergaard.

En lille forskel er det hele værd

En kvinde fra udlandet skrev engang til Teresa, at hun nu overvejede at besøge Danmark for at se alle de flotte kirker, og det gjorde et enormt indtryk på Teresa, at hun kunne have sådan en indflydelse.

Selvom hele projektet startede som en egeninteresse for at organisere hendes oplevelser med kirker, så har det med tiden fået en større betydning for Teresa.

“Folkekirken er jo lidt i nedgang, og det er ærgerligt, for det er en stor del af vores kultur, og jeg tror, mange glemmer, at vi har en masse flotte kirker over hele landet. Nu har jeg jo ikke en kæmpe platform, men hvis jeg bare kan gøre en lille forskel, så er det hele arbejdet værd,” siger hun.

Hun har heller ikke nogen planer om at stoppe foreløbig. Faktisk er det hendes mål at anmelde de omkring 2000 kirker, der findes i Danmark. Selvom tålmodighed bliver hendes vigtigste allierede i den opgave.

“Det kommer nok til at tage 50 år, men jeg hører tit om pensionister, der keder sig, så når jeg bliver det, kan jeg altid tage rundt og anmelde kirker.”