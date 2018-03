1968: Voldborg overraskede med en utraditionel melding

Før Henrik Voldborg for alvor blev et kendt navn, gjorde vejrmanden sig bemærket i Kristeligt dagblad i 1968. Bagsiden er dykket i avisarkivet og laver i den kommende tid en række nedslag i det historiske år

1968 var et historisk omvæltende år med politiske forandringer og en ungdom i oprør. For den dengang 31-årige Henrik Voldborg begyndte det historiske år voldsomt af andre og mere meteorologiske årsager, der blev skelsættende for vejrmeldinger og hans karriere.

For i januar det år ramte stormen ”Low Q” Danmark og kostede otte menneskeliv. 31-årige Henrik Voldborg var vagthavende på Meteorologisk Institut den dag, og hans reaktion på vejret udenfor var en melding, der var lige så usædvanlig som stormstyrken: ”Lokalt fuld orkan,” lød det, og dermed brød Voldborg med de hidtidige retningslinjer for stormvarsler i Danmark.