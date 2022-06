Over 5000 glade britiske amatørbagere sagde ja til udfordringen. De mente alle, at de havde kreeret den perfekte dessert eller kage til at markere, at dronning Elizabeth har siddet 70 år på tronen.

Vinderen formåede at skifte ”eller” ud med et ”og”. For hun har kreeret en relativ kompliceret og tidskrævende trifli, som både er dessert og kage.