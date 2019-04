61-årig føder sit barnebarn

Den 61-årige amerikaner Cecile Reynek Eledge ville hjælpe sin søn og blev rugemor. Nu er hun både farmor og mor til en nyfødt pige

Da Cecile Reynek Eledge forleden morgen klokken 06.06 fødte den lille pige Uma Louise, blev hun både mor og farmor på én gang.

I ni måneder havde den 61-årige kvinde i sin mave båret et barn skabt af hendes søns sæd og svigersøns søsters æg. På den måde kan man i dag få to roller samtidig og blive rykket endnu tættere sammen i en familie.

Det er de i hvert foreløbig blevet i familien Dougherty-Eledge i amerikanske Omaha i Nebraska, skriver flere amerikanske medier.

Det homoseksuelle par Matthew Eledge og Elliot Dougherty ønskede sig brændende deres eget barn. Det indbefatter i dag stadig en kvinde. Ifølge Matthew ville mange af deres veninder gerne hjælpe og bære deres barn, men rollen som rugemor har alligevel været en for stor forpligtelse, fortæller han til CNN.

Men Matthews mor blev ikke skræmt af tanken.

”Der var ingen tøven. Det var et naturligt instinkt,” siger den nybagte mor-farmor i en pressemeddelelse fra Nebraska Medical Center ifølge cbsnews.com.

Efter et sundhedstjek gennemgik Cecile Reynek Eledge en fertilitetsbehandling og skulle blandt andet have homoner for at menstruere igen. Hun fik sat et æg fra Elliot Doughertys søster befrugtet med sin søn Matthews sæd op i sin livmoder, og det lykkedes ved første forsøg. Graviditeten var dog temmelig hård for den aldrende kvinde, der havde en del morgenkvalme og forhøjet blodtryk.

Hendes søn fortæller om sin taknemmelighed over sin mor:

”Når man er homoseksuel og gift og ønsker sig et barn, så går man ind til det vel vidende, at man må skabe en familie på en alternative måde. Der er kreative, unikke måder. Vi føler os så heldige at have kvinder, der er uselviske nok til at gå med til dette,” siger den glade far Matthew Eledge ifølge CNN. ”Livet er en drøm,” skriver han desuden på Facebook.

Uma Louise blev født mandag i sidste uge et par uger før termin. En sund og rask pige på 2635 gram.

