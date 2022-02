80'er-præget oplysningsvideo om bælgfrugt går viralt

Der kan gøres mere for at promovere bælgfrugter, mener Fødevarestyrelsen. ”Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk” lyder et af styrelsens opdaterede kostråd fra 2021. Men budskabet er ikke slået igennem, mener styrelsen, der får hjælp ikke fra kostvejledere, men fire kommunikationsstuderende fra Aarhus, der har lavet en populær video.