Adopter et træ – og få appelsiner til jul

Appelsinelskere er begyndt at købe deres eget træ i en plantage i Spanien

En ny bæredygtig dyrkningsmetode med at give folk mulighed for at adoptere deres eget træ er ved at blive et hit i Spanien. For et årligt beløb kan man få træet plantet og passet. Man kan give det navn og besøge det og hvert år modtage en pakke frugter.

I Valencia-området går flere og flere appelsin- og mandarinbønder over til den nye metode, kaldet crowdfarming. En af dem, Naranjas del Carmen, har på kort tid plantet over 10.000 appelsintræer med hver sin ejer fra både eget land og udlandet. Især tyskere benytter en ferietur til at besøge deres træ.