Søren Ryge: Den kommer i løbet af få minutter, og jeg står altid stum af betagelse

Det er den bedste beskrivelse, jeg har læst af fænomenet. I gode, gamle Salmonsens-leksikonet, 26 bind, begyndelse i 1915. Jeg købte det antikvarisk for 40 år siden og brugte det utallige gange, indtil Encyklopedien kom, så og sejrede. Hos Salmonsen skriver en klog vejr-professor på smukkeste dansk følgende om det, man i mange hundrede år har kaldt Mosekonens Bryg:

"Naar den atmosfæriske Luft afkøles til en Temperatur under Dugpunktet, indtræder der en Fortætning af Vanddampen, som udgør Taage. Ved Taage ved Jordens Overflade er Jordens Afkøling ofte Anledningen; det er saaledes Tilfældet ved et almindeligt Fænomen ’Mosekonens Bryg’, der særlig er hyppigt Foraar og Efteraar, da den forholdsvis stærke Solstraaling bevirker en livlig Fordampning af Jordens Fugtighed, medens paa den anden Side den stærke Udstraaling om natten faar den i ringe Dybde opvarmede Jordoverflade afkølet. Hos os har denne Taage kun en ringe Mægtighed, man ser Træer og Huse rage op af den.’

Hokus-pokus ud af ingenting

Og hermed prøver jeg også. Forleden var Solen gavmild, og vi havde de smukkeste sensommerdage, varmt, helt stille, og når vi, hunden og jeg, gik vores solnedgangstur igennem engene, skete det: Temperaturen rasler ned, rammer dugpunktet, og hokus-pokus vokser tågen frem af ingenting, først over Niels Ebbes mark, der ligger lavest, siden over Sven Hjulmands og derefter over næsten det hele.

Det sker i løbet af få minutter, og jeg står altid stum af betagelse. For det er jo ikke havgus, der kommer væltende ind fra havet. Det er ikke sur morgentåge, der får trafikken til at køre langsomt. Det er et hvidt lag flødeskum, der lægger sig over engene i en meters højde, for det er kun helt nede ved jorden, at luften er fyldt med den usynlige vanddamp, der fortættes til tåge, når dugpunktet rammes, og det er i de laveste dele af landskabet, at temperaturen falder hurtigst. Hvis man fløj over landet i disse minutter, ville det vise et perfekt tegnet kort over alle de laveste steder, som politikere og biologer så gerne vil give tilbage til naturen og mosekonen.

Blind på Færøerne

Inden vi er kommet hjem, er den ringe mægtighed blevet højere og mere grå, og poesien gået fløjten. Nu går vi bare i tæt aftentåge, og jeg mindes dengang på Færøerne for nøjagtig 58 år siden, da jeg var på besøg hos Daniel Petter i Sumba og en dag ville gå en tur til nabobygden, cirka 10 kilometer. Normalt gik man ad den snoede vej over fjeldet, men den var endnu længere, så jeg tog den direkte vej, stien, hvor man har gået i århundreder og derfor sat varder af sten op til at vise vejen.

Da jeg skulle gå, fik jeg kraftige formaninger om at holde mig til stien, for der kan pludselig komme tåge, sagde de, og man går tæt på kysten, hvor terrænet uden varsel falder 300 meter lodret ned mod havet.

Og ja, tågen kom. I det ene øjeblik gik man i solskin og strandskader, og i det næste kom skyerne drivende ind fra Atlanterhavet og lukkede for alting, for på himlen er de skyer, men på land er de tåge, tæt tåge. Jeg blev faktisk lidt bange, men kunne lige akkurat skimte den næste varde igennem tågen, og på resten af turen gik jeg ikke et skridt uden at kigge på de varder, som den dag forhindrede mig i at gå vild i tågen og måske styrte i havet.

Hjemmelig mosekone

Tilbage til min hjemlige mosekone, som er helt ufarlig, selv om hun kan trylle, men jeg forstår godt, at vore forfædre var nødt til at finde på noget overnaturligt for at forklare det. Ligesom de lavede guder og fortællinger om regnbuen og tordenvejret og solen og månen og alt det andet derude og deroppe. Hvad har de dog tænkt – hvor skrækslagne har de dog været – da der var total solformørkelse for 5000 år siden. Og hvor har de hygget sig, når de sad en septemberaften ved deres bål ved kanten af mine enge og børnene pegede ud og kiggede betaget på den hvide sky, der pludselig steg op af jorden og lagde sig som et hvidt, blødt tæppe over det hele, så kun pilebuskene, egetræet og en enkelt kronhjort ragede op mod den blånende himmel.

Ja, så heldig er jeg, at jeg bor midt i denne mosekoneglæde, hvor dugpunktet er så meget mere end et tal på termometret. Hvor jeg midt i min ordløse undren også hørte en velkendt lyd og kiggede mod nordvest, hvor en fin stribe dukkede frem på himlen og kom nærmere og nærmere og til sidst fløj lige hen over mig og hunden, der begge stod og gloede på de 42 grågæs, der i fløj i en snorlige linje fra græsmarkerne i Ellev Enge til Stubbe Sø, hvor de sover om natten.

De gakker hele tiden, mens de flyver. Ikke for at glæde eller advare, men for at fortælle hinanden, hvor de er. Det er nemlig gåsefamilier, der flyver deroppe. Fædre og mødre og et antal børn, der allerede er store, men holder sammen helt til næste forår, når der startes forfra med æg og gæslinger. De spiser sammen, de hviler sammen, de sover sammen på vandet, men når de flyver, bliver det hele lidt usikkert, og derfor råber de hele tiden, at her er jeg, her er jeg, gak-gak-gak - rolig, rolig, rolig.

For i gæssenes – og de fleste andre dyrs – verden er der ikke to gak, der er ens. Far og mor kan høre deres børn, og omvendt, i en flok på tusinder af gæs. På jorden, på vandet og på himlen, mens mosekonen laver sit bryg af ringe mægtighed.