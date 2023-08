Aktivister, udegående og præster. I 1960'erne tog kvinder en endnu større plads

1960’erne var et årti med fremgang på mange fronter. Velfærdsstaten blev udbygget, danskernes levestandard steg, og i USA var borgerrettighedsbevægelsen i kamp mod undertrykkelsen af landets sorte befolkning. Det var også årtiet, hvor danske kvinder tog en større plads i den offentlige samtale og i højere grad selv tog ordet.

Det kan man læse i Kristeligt Dagblad, der stiller skarpt på 1960'erne med et udpluk af skriverier fra avisen det årti.

Udegående eller hjemmegående

“Kvinder er for fromme og skikkelige.” Sådan udtalte Lis Groes, den daværende formand for Dansk Kvindesamfund, sig til foreningens landsmøde i sommeren 1964. Det var dog ikke indtrykket Kristeligt Dagblads journalist fik, da han i sin reportage fra mødet skrev, at kvinderne dér fremstod “skarpe og ikke uden bitterhed”.

Dansk Kvindesamfund havde imidlertid også rigeligt at være bittert over. Som den ældste kvindeorganisation havde den siden 1871 kæmpet for stemmeret, valgbarhed og større frihed til uddannelse for kvinder, og i 1960'erne blev slagmarken blandt andet økonomisk ligestilling.

Artiklen fortsætter under annoncen

Artiklen “Kvinderne tror ikke på folketingsmændene”, der var i avisen den 1. juni, beskrev, at kvindernes plads på arbejdsmarkedet var det dominerende emne på landsmødet.

Det er sommersøndag på Bellevue strand nord for København. Foto: H.g.e. Aue/Ritzau Scanpix

Mødet var også præget af “kvindernes borgerkrig”, der handlede om den fundamentale uenighed om, hvorvidt kvinderne overhovedet skulle være “udegående eller hjemmegående”. Der var nemlig forskellige holdninger blandt kvinderne på daværende tidspunkt, og uenigheden fik ifølge Lis Groes mange til at melde sig ud af foreningen. Det var dog også en af årsagerne til, at den mere aktivistiske ungdomsgren af Danske Kvindesamfund blev oprettet.

Kvindelige præster søges

I 1948 fik Danmark de første kvindelige præster – tre af slagsen. Danmark var tidligt ude i forhold til at få kvinder i præstekjolen, men modstanden mod kvindelige præster var stadig stærkt til stede i 1960'erne.

Derfor kunne man den 4. juni 1964 i avisen finde opbakning til udviklingen i artiklen “Brug for kvinderne” ved biskop Schiøler og pastor Jens Vad.

"Om 5 år mangler 150 præster og om 10 år betydeligt flere. Der er efter min mening al god grund til ligefrem at agitere blandt de unge studiner for at få dem til at vælge teologien som studieområde," udtalte biskop Schiøler med reference til den store præstemangel.

Den socialdemokratiske kirkeminister Bodil Koch var med til at vise kvinder vejen ind på arbejdsmarkedet i 1950'erne og 1960'erne. Hun lagde heller ikke låg på sine holdninger, selvom de gik imod partiets linje. Foto: Ivar Myrhøj/Ritzau Scanpix.

For pastor Vad handlede det ikke kun om at få flere præster ud i kirkerne, men også om de særlige kvaliteter, kvinderne bragte til bordet.

"Hvad ville de travle forretningsfolk gøre, hvis de ikke havde deres eminent dygtige kvindelige medarbejdere, der ved besked med alt det, chefen har glemt," udtalte Vad og tilføjede, at “kvinderne i højere grad end mændene har realitetssans”.

9000 høje hæle til havefest

Der var bekymring blandt gartnerne, da dronning Elizabeth II inviterede 9000 kvinder i høje hæle til fest i haverne, der hører til Buckingham Palace, den 6. maj 1965. Det kunne man læse i artiklen “Til dame-te på Buckingham”.

Årsagen til festen var fejring af jubilæet for den engelske pendant til Dansk Kvindesamfund, kaldet "Women's Institute”. Dronning Elizabeth var selv medlem af foreningen, hvor hun ofte deltog i den lokale forenings møder.

På denne festlige dag var alle medlemmer i hele landet inviteret til te og kage i haven, kunne man læse i avisen, og det var det største havearrangement, der var blevet holdt på paladset nogensinde. Udover havefesten blev jubilæet også fejret med en national konkurrence om at lave den bedste planche over kvindelivet i England.

Hjælp til studerende mødre

1960'ernes somre bød desuden på masser af tid til at mødes og nyde vejret. Den 1. august 1967 holdt “Foreningen af Sydslesvigs Studerende” deres årlige sommermøde på Hjemly fri- og efterskole ved Højrup på Fyn, hvor man prøvede at styrke sammenholdet mellem unge studerende i den lille region. Der var både planlagt foredrag og også sat tid af til blot at hygge og socialisere, både for mænd og kvinder.

Også unge mødre skulle kunne nyde sommeren i 1960'erne. Foto: Åge Sørensen/Ritzau Scanpix.

I Kristeligt Dagblads artikel “Børnehavelærerinder gør mødedeltagelsen mulig” fra den 13. juli, kunne man læse om en smart ordning, foreningen havde implementeret det år. Da et voksende antal af de studerende var begyndt at have børn, valgte man at hyre to børnehavelærere til at passe børnene, så både far og mor kunne deltage i arrangementet.