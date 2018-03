Appelsintræerne trives i orangeriet

Marts har virkelig været en hård tid for os haveelskere. Frost, sne, tåge, blæst, kulde. Jeg synes, det er længe siden, det har været så svært at følge de første forårsblomster i vores to haver i det nordjyske og i det østjyske syd for Aarhus. Vintergækker, erantis, krokus, den blå anemone.

Men så var vi så ”kloge”, at vi i 1997 byggede Væksthuset i forbindelse med Havhuset på Rude Strand, her kan frosten ikke trænge ind. Her vokser vindruer, V. Himrod, V. Nero, V. Einset. Det er, som om haven er flyttet ”inden døre”.