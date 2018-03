Athen og Korinth – fokus på antikkens attraktioner

Tag med Kristeligt Dagblad og Mols Rejser på kulturhistorisk rejse til Athen og Korinth fra den 29. oktober til den 2. november 2018

Det antikke Grækenland har på mangfoldige områder lagt grunden til den vestlige kultur og åndsliv. Her blev kimen til begreber som demokrati, politik, filosofi, etik, skuespil, historie, sport, veltalenhed, lægevidenskab og skønhedsidealer grundlagt.

Cirka 500 år f.Kr. blomstrede der i Athen og Korinth et aktivt og frodigt miljø for filosoffer og intellektuelle frem – her levede blandt andet Sokrates, Platon og Aristoteles. Her udvikledes en lang række intellektuelle begreber, som hele vort livssyn og selvforståelse stadig hviler på.