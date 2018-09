Da den kvarte krone havde kronede dage

I dag er det 10 år siden, at 25-øren mistede sin gyldighed. Mens mønten endnu ikke er værd at samle på, holdes den i live ved sprogets erindring om, hvad den engang betød

I 1905 havde 25-øren en bytteværdi på tre flasker hvidtøl. Men lidt over hundrede år senere blev mønten afskaffet som betalingsenhed, fordi den ikke længere havde nogen selvstændig købekraft. Den var simpelthen blevet for værdiløs i forhold til, hvor meget den kostede at producere, lød den officielle forklaring fra Nationalbanken.

Før den lille kobberfarvede mønt gik fallit, i dag for 10 år siden, nåede den at skifte motiv cirka otte gange. Derfor husker danskerne den også forskelligt. Fra den sølvlignende mønt med hul i til efterkommeren af bronze, som man knap nok gad at bukke sig ned efter for at samle op.

Blandt møntentusiaster er der stadigvæk skepsis omkring 25-ørens afskaffelse.

”Det betød, at en del af danmarkshistorien også forsvandt,” mener Bernt Jensen.

Han er formand for Bornholms Møntsamlerforening og husker tydeligt, da han som barn fik en 25-øre stukket i hånden, som han frit kunne snolde både isvafler og store kræmmerhuse med bolsjer med. Nu mobilepayer han sit 17-årige barnebarn, når hun er på besøg.