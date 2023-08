Hadet og elsket - Dankortet fylder 40

Denne dag i 1983 så de første dankort dagens lys. Et par sko blev det første køb med det nye betalingsmiddel, købt af direktøren for dankortprojektet, Mogens Munk Rasmussen. Og skiftet fra kontanter og checks til betalingskortet havde stor betydning for Danmarks udvikling til et forbrugssamfund.

“Dankortet taler ind i den liberale drøm om fri bevægelighed og frihandel. Det er med tiden blevet et symbol på den danske borger som forbruger, der både bruger sit betalingskort som ID – på lige fod med passet og sygesikringsbeviset – og til at forbruge med,” siger Mikkel Thelle, der er seniorforsker på Nationalmuseet og har forsket i forbrugerkultur.

Den danske lillebror til de store internationale betalingskort blev i første omgang ikke taget særlig godt imod af danskerne. Men med tiden adopterede danskerne det lille flade stykke plastik, og i dag fylder dankortet 40 år.

Undfangelsen

Mastercard og Visa var begyndt at vinde popularitet i USA op igennem 1950’erne og 1960’erne, og den svenske bank SEB havde lavet sit eget betalingskort, Eurocard AB. Det gav de danske banker og sparekasser blod på tanden til at lave en dansk pendant.

Artiklen fortsætter under annoncen

På daværende tidspunkt var det normalt, at danskerne fik deres løn i kontanter fra deres arbejdsgiver, og så kunne de enten betale med dem direkte eller sætte dem ind på deres bankkonto og bruge checks, når de skulle handle.

Pengeinstitutterne ville gerne udvikle et alternativ til denne i nutidens øjne omstændige måde at gøre tingene på og blev hurtigt enige om, at det skulle være et fælles initiativ, ét kort, der kunne bruges af alle bankerne og tilbydes til alle kunder. De oprettede derfor Pengeinstitutternes Købe- og Kreditkortselskab (PKK), der skulle stå for udviklingen og lanceringen af det nye kort.

Man blev enige om at kalde det dankortet og fik designet det ikoniske logo af den bornholmske grafiker og jazzmusiker Kjeld Brand.

En ny æra uden ære

Den 2. september 1983 kunne man i Kristeligt Dagblad læse, at “dankortets æra begyndte i går. Men netop ikke med stor ære”.

Danskerne var skeptiske over for den nye betalingsmetode, og listen over klager og problemer var meget lang. Det kan man læse om i "Historien om Dankort" af Henning Jensen.

Butikkerne brød sig heller ikke om, at de skulle betale for det nye system via gebyrer pr. køb. Pengeinstitutter ville nemlig ikke betale for gildet, som de havde gjort med checkhæftet, og som endte med at koste dem dyrt.

Politikerne var bange for at lægge så omfangsrigt et projekt i hænderne på en privat virksomhed. Der var snak om, at projektet skulle overgå til en statsejet virksomhed, som det var tilfældet med Danske Spil og Post Danmark.

Forbrugerne var bange for, hvordan det ville påvirke deres privatøkonomi at skulle handle med kortet frem for kontanter.

“Mange voksne danskere tilhører efterkrigsgenerationen på det her tidspunkt, og de havde et langt større fokus på at spare, og det handlede meget om at gemme på værdierne. Man reparerede de gamle møbler og puttede sedler under madrassen. Med betalingskortet lå betoningen på at forbruge frem for at spare op," siger Mikkel Thelle.

Al utilfredsheden kulminerede med kampagnen “Sig nej til dankortet”, som primært førtes af detailbutikkerne. De hængte skilte op i vinduer og døre, hvor de afviste at tage det nye betalingssystem i brug. Men det skulle dog ikke fortsætte sådan.

"Nej til dankortet" på kasseapparat i Magasin. Foto: Morten Langkilde/Ritzau Scanpix.

Men så tog det fart

På trods af en turbulent start begyndte danskerne langsomt at bløde op over for dankortet. Det tog dog helt frem til slutningen af 1980’erne, før danskerne virkelig begyndte at tage det i brug. Det skete hovedsageligt, fordi teknologien gjorde det nemmere at bruge kortet.

I starten var dankortet ikke særlig elektronisk. Man brugte det ved hjælp af den såkaldte fluesmækker, der lavede en aftegning af kortet, som butikken kunne sende ind til sin bank, som så ordnede den egentlige pengeoverførsel. I 1985 – to år efter kortets indførsel – begyndte de elektroniske dankortterminaler at vinde indpas i Danmark. Et år tidligere havde man installeret den første hæveautomat, hvor man kunne bruge sit dankort til at hæve kontanter.

Den økonomiske fremgang og dankortets stigende popularitet medvirkede til, at forbrug blev en aktivitet, der dyrkedes i det offentlige rum.

“Med for eksempel forlystelsesparker og shoppingcentre opstår der såkaldte forbrugsrum, hvor man nærmest ikke kan foretage sig noget, der ikke indebærer en transaktion, og der var dankortet vigtigt, fordi det gjorde det lettere og mindre iøjnefaldende at forbruge,” siger Mikkel Thelle.

Ved årtusindskiftet fik dankortet et endnu større eksistensgrundlag med internethandelens stigende popularitet. I 1999 blev en bestilling af en buket blomster til daværende erhvervsminister Pia Gjellerup det første køb i Danmark over internettet, og i 2001 var der over 1 million betalinger på nettet. Dankortet havde nu omsider fundet sin plads i danskernes hjerter og punge.

En kort levetid?

Dankortet blev stadig hyppigt brugt af danskerne, men populariteten har været faldende siden 2018 - fra 1,3 milliarder transaktioner til 1 milliard i 2022. Den primære årsag til nedgangen tilskrives væksten af digitale betalingsmetoder – via nettet fra computeren eller telefonen – der har fjernet behovet for at bære rundt på et fysisk kort, der kan blive væk eller stjålet.

Visa Dankort og dankortterminal i supermarked i Odsherred den 29. juni 2021 Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Der er ifølge Mikkel Thelle tale om en forlængelse af en udvikling, der allerede begyndte med dankortets indførsel.

“Den seneste udvikling gør forbrug endnu mere abstrakt end tidligere. Før var der i det mindste et fysisk kort, selvom værdien på kortet ikke var til at se. Snart vil forbruget være fuldstændig digitalt,” siger Mikkel Thelle.