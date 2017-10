Dansk laks er truet fra mange sider

Det er ikke en selvfølge, at danske åer har laks, som ikke trues af sygdomme, forurening og menneskelig aktivitet. En god laksebestand kræver blandt andet frivillige lokale sportsfiskere

Sæsonen for laksefiskeri i de danske åer er ved at gå på hæld, og vi kan se tilbage på et år med en markant fremgang i bestanden af danske vildlaks. I Varde Å blev der efter bare syv uger sagt stop for hjemtagelse af de helt store laks, da årets kvote på 107 fisk var nået.

At der er laks i de danske åer er ikke en selvfølge. Det skyldes blandt andet en stor frivillig indsats fra de lokale sportsfiskerforeninger, lodsejeres velvillighed og lydhøre politikere. Laksen i Danmark er fredet, men der tildeles kvoter for antallet af fisk, der må fanges hvert år.

Laksen er en anadrom fiskeart. Det betyder, at den både lever i fersk- og saltvand. Den atlantiske laks er en naturligt hjemhørende art i de vestjyske åer, men af åerne, der løber ud i Vadehavet, findes der i dag kun oprindelige laksebestande i Varde Å og Ribe Å. Siden 2000 har man ved en målrettet indsats kun udsat laks, der er hjemhørende i åerne. De øvrige åer, der løber ud i Vadehavet (Sneum Å, Kongeåen, Brede Å og Vidå), har ikke længere naturlige laksebestande, men får tilført yngel efter ”nærmeste nabo-princip”, altså fra Varde Å og Ribe Å.

Selvom der er en stor opgang af laks i disse år, så har laksebestanden i de danske åer det ikke nemt. Nye undersøgelser fra DTU Aqua viser, at sygdomme, forurening, spærringer og opstemninger samt en generel forøget menneskelig aktivitet alt sammen påvirker laksebestanden.