Fornem arkitekt frem i lyset

Mange kender hans bygninger på blandt andet Carlsberg, men få husker hans navn og virke. Arkitekten Svenn Eske Kristensen præsenteres og hyldes i nyt stort bogværk

De fleste arkitekturinteresserede kender til ældre arkitektnavne som Arne Jacobsen (Nationalbanken), Kay Fisker (Vestersøhus), Vilhelm Lauritzen (Radiohuset), Mogens Lassen (smukke funkisvillaer) og Frits Schlegel (Søndermarkskapellet). Men de færreste ved lige præcis, hvem Svenn Eske Kristensen (1905-2000) er, og det uanset, at mange kender hans utallige fine bygninger. Såsom de københavnske grønne ministeriebygninger på Slotsholmen, Dronningegården, Borgergården og Bellahøj-højhusene – og Bredalsparken i Hvidovre, Store Taffelbay i Hellerup, bankbygningen på Store Torv i Rønne, Brøndby Rådhus, Vestre Borgerdyd Gymnasium i Valby, Rialto på Frederiksberg – og frem for alt de mange nyere bygninger på Carlsberg, blandt dem de hængende haver og de store, gyldne ”parabolantenner” på den høje, røde bygning til venstre for dobbeltporten Dipylon.

Svenn Eske Kristensen førte sig ikke frem som person, men nød i det stille stor anerkendelse. Han var født i Thisted og kom i tømrerlære som sin far. Siden blev han arkitekt og kongelig bygningsinspektør i København.

Eske Kristensen arbejdede sammen med flere af tidens andre store arkitekter, blandt andet omkring opførelsen af Dronningegården og Bellahøjhusene.

Men hans hovedværker må være de grønne ministeriebygninger på Slotsholmsgade og ud til havnen ved Christians Brygge. Og byggerierne på Carlsberg. Dem kender alle københavnere og byens mange gæster. Man kan ganske enkelt ikke undgå at se dem, på Carlsberg ikke mindst nu, hvor bydelen åbnes som ny boligby, og nu hvor især de hængende haver er meget synlige som nabo til Bohrs høje tårn, særligt godt set fra Vigerslev Allé nær Carlsberg Station.