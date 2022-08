Mange hunde er på antidepressiv medicin, for kæledyrene skal have det godt. Dyrenes velfærd blev også debatteret i gamle dage

Antallet af hunde, der får antidepressiv medicin er fordoblet, kunne man læse i Kristeligt Dagblad i sidste uge. Det er et udtryk for, at hunde bliver betragtet som familiemedlemmer, der skal passes godt på, fortalte en lektor fra Aalborg Universitet til avisen.

Det er ikke en ny tendens, at kæledyrs velfærd er i fokus i Kristeligt Dagblad.