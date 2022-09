Denne plante klemmer pollen fast på biers tunge

En kilometer fra min bopæl i Almindingen ligger Gamleborg, som blev anlagt på toppen af en klippeknude for godt 1000 år siden. I dag er borgen fortidsminde og et fint, solrigt naturområde, der huser en smuk plante

Den hedder svalerod og findes især på Bornholm og i Nordsjælland, men er ellers sjælden. Det er en smuk, kraftig og flerårig plante, der danner tætte, mørkegrønne bevoksninger på varme, stenede og lerede steder. På Bornholm findes den spredt i klippeterrænet og navnlig langs kyststierne.

Svaleroden blomstrer med et hav af flødehvide blomster i juni-juli. Duften opfattes som sød og behagelig af de fleste, men kan have et strejf af noget kvalmende ligesom duften af ligusterblomster. Den tiltrækker mange bier og sommerfugle, der bestøver blomsterne, som er ganske specielle: De er kødfulde med en solid griffelstøtte i midten og små, klæbrige pollenpakker, der aktivt bliver klemt ud, når der kommer et insekt forbi for at hente nektar.