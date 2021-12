Der er stråmænd allevegne

Der er noget lusk ved en stråmand, som er en person, der bruges af en anden part som mellemmand eller mellemhandler. Der er som regel tale om ulovlige eller moralsk anfægtelige sager, når der optræder stråmænd, som altså er en slags stedfortrædere, der udfører det beskidte job for bagmanden. Det er sådan, ordet stråmand normalt bruges, men det kan også betyde et skinargument, når man i en debat tillægger den anden synspunkter, hun eller han ikke har. Politikere kan for eksempel tillægge modstanderen et særligt udsagn og så gå til angreb på det.