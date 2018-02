Der skal ugler i tørvemosen

Nationalpark Mols Bjerge rydder et stort område med gamle birketræer til glæde for tørvemosser, klokkelyng, tørst, porse og kæruld. Foreløbig har man fået ryddet et område på cirka 3000 kvadratmeter

Var man forleden på skovtur i Ahl Plantage, to kilometer sydvest for Ebeltoft, kunne man høre to skovarbejdere larme:

Den ene en stor flagspætte – oplivet af plusgrader og morgensol – hamrende løs på en velegnet spån på en stor knækket egegren.

Den anden hyret af nationalparken til – med motorsav og skovvogn – at fælde og fjerne i hundredvis af 30-40-årige birk ude i en våd mose.

De meget næringsfattige tørvemoser er en truet naturtype i Danmark – truet af tilgroning med skov, dræning til land- og skovbrug, afgravning af tørv samt kvælstofberigelse fra omgivelserne.