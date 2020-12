Det er blevet tid til at quizze i den store julekalender

I dag begynder Kristeligt Dagblads store julekonkurrence . Hver dag frem til den 24. december udfordres læserne med daglige spørgsmål om julens mange traditioner og med fine præmier på spil

Selvom der er 24 dage til juleaften, så er julen på mange måder allerede i fuld gang. Der er julekalendere og julefilm i fjernsynet, gader og pladser er pyntet op med julelys og julestjerner, der bages julekager, synges julesange og læses juleeventyr. Sådan er det jo i december, der er præget af mange herlige juletraditioner.

Er du en nostalgisk elsker af julen, så har du en god chance i Kristeligt Dagblads store julekalender-konkurrence, der begynder i dag. Kalenderen har netop fokus på julens forskellige traditioner, både danske og dem fra udlandet.

Eller måske elsker du bare at quizze og har en god mavefornemmelse for de rigtige svar på de daglige spørgsmål, der gemmer sig bag lågerne frem til jul.

Hver dag stilles der tre nye spørgsmål, som bliver bragt her på Bagsiden og på avisens hjemmeside. Spørgsmålene kan dog kun besvares digitalt.

Der vil være spørgsmål inden for kategorierne kultur, mad, oplevelser og traditioner i udlandet.

Hver dag har også sit eget lille tema, for eksempel lægger vi ud med tre spørgsmål om julemanden, ligesom der vil være spørgsmål om eksempelvis eventyr og religion.

I julekonkurrencen bliver der blandt andet spurgt om, hvor det største danske julemarked finder sted, i hvilket eventyrland det altid er vinter, men aldrig jul, og hvem der mon flettede det allerførste julehjerte?

Hvordan du deltager i julekonkurrencen, kan du læse mere om i quizboksen her ved siden af artiklen.

Hvad enten du er helt hjemme i juletraditioner, eller du bare er god til at gætte, så er der fine præmier på spil for i alt 32.000 kroner. Der er både daglige præmier og to flotte hovedpræmier.

Redaktionen håber, at I får fornøjelse af årets julekonkurrence. Held og lykke!