Det er ikke godt for sproget, at så mange går rundt og taler omkring en sag. Det er en ommer

Står man og synger omkring et flygel? Eller synger man om et flygel? Det er altså ikke det samme, men lidt drilagtigt måske alligevel. I 1960’erne var der en serie underholdningsprogrammer på tv, som hed ”Omkring et flygel”. Bent Fabricius-Bjerre var hovedskikkelse i programmet, og han spillede, så vidt jeg husker, altid ”Alley Cat” som signatur. Når programmet hed ”Omkring et flygel”, så var det jo for at understrege, at der foregik flere musikalske ting, flere samtaler, mens Bent og hans flygel var et fikspunkt, man vendte tilbage til. Der blev spillet, sunget, snakket omkring flyglet. Havde det heddet om et flygel, må man gøre sig to forestillinger. Det kunne være et program, der handlede om et flygel, eller hele programmet var tæt knyttet til instrumentet og de personer, der stod lige omkring det. Omkring er mindre forpligtende, kunne man hævde.