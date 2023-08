Det står skidt til for koralrevene, men måske bedre end frygtet

Verdenshavene slog i 2022 temperaturrekord, og intet tyder på, at udviklingen vender.

Den høje varme går hårdt ud over koralrevene. For eksempel er verdens største koralrev, Great Barrier Reef, der ligger ud for Australiens kyst, blevet halveret i størrelse de seneste år. Men nu viser det sig, at det måske ikke står så dårligt til for korallerne, som man har antaget.

Når koraller udsættes for høj varme, begynder en proces, hvor de først bliver afbleget, og hvis varmen fortsætter, så dør de. Det sker, fordi de mikroskopiske alger, som lever i symbiose med korallerne, forsvinder, og korallerne kan ikke overleve uden.

Det er ikke kun et problem i forhold til korallerne, for de understøtter også mange forskellige planter og havdyr med føde og husly, og de beskytter havbunden fra at blive nedslidt af bølger.

Men forskere opdagede noget interessant, da de undersøgte et særligt koralrev. De valgte at fokusere på koralrevet, der ligger ud for det lille ørige Palau, som ligger tæt på Filippinerne. Her indsamlede de data om korallerne helt tilbage fra 1980’erne.

Deres analyse, der er publiceret i tidsskriftet Nature, viste, at korallerne er i stand til at tilpasse sig varmen over tid, og at temperaturstigningen derfor måske har en mindre effekt end først antaget. Nogle af de mikroskopiske alger kan nemlig ændre deres stofskifte til at leve i højere temperaturer.

Men selvom nogle af korallerne måske godt kan overleve varmen, kan det stadig få konsekvenser for koralrevene og havet. Undersøgelsen peger på, at tilpasningen til varmen vil reducere diversiteten blandt korallerne og derigennem biodiversiteten i verdenshavene.

"Vores undersøgelse indikerer tilstedeværelsen af ​​en økologisk modstandsdygtighed over for klimaændringer, men understreger samtidig behovet for at stoppe temperaturstigningerne for effektivt at bevare koralrevene," siger studiets medforfatter Liam Lachs til Popular Science og fortsætter:

"Selvom vores arbejde giver et glimt af håb, så fjerner det ikke grundlaget for en fortsat indsats for at sikre en fremtid for de her økosystemer."