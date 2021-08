Dette engelske ord er en hån mod kroppen - og sproget

Vi må finde et sundt dansk ord, som kan erstatte ordet "body shaming", der med sin engelske-pop-overflade-lyd ikke trænger helt derind, hvor det egentlig skal

Kroppen er i fokus i moderne kultur. Den sunde krop, den smukke krop, den perfekte krop. Det er idealer og forestillinger, som ofte er i spil på en usund og ubehagelig måde. For når kroppen er indhyllet i idealer, så er den også sårbar, når et menneske ikke synes, hendes/hans krop lever op til de ofte forskruede idealer. Et nyt ord og begreb er på vej ind i det danske sprog, som skildrer fænomenet.