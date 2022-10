Dronning Margrethe, Grundtvig og mange andre: Det har de sagt om demokratiet

Dronning Margrethe II

"Det skulle være demokratiets kendetegn, ikke at de fleste har ret, men at alle giver plads for hinanden."

Platon

Græsk filosof

"Demokrati er en charmerende regeringsform, fuld af afveksling og forvirring, som fordeler en slags lighed til både de lige og ulige. "

Winston Churchill

Britisk premierminister 1940-1945 og 1951-1955

"Demokrati er den værst tænkelige styreform – når man ser bort fra alle de andre."

Hal Koch

Teolog

"Demokrati er ikke noget, der står fast én gang for alle, ikke en hovednøgle, der kan lukke ude og lukke inde. Her findes ingen 'ren lære', der kan gøres til adgangstegn til det pæne selskab."

N.F.S. Grundtvig

Forfatter, teolog, digter med mere

"Almuen kan ligesaa lidt repræsentere som regiere sig selv, om Man saa end fyldte hele Stats-Raadet med dem, thi for at kunne det, maatte de først ved en høiere Dannelse være aandelig traadt ud af deres Sphære og var da ikke længere Almue."

Abraham Lincoln

Amerikansk præsident fra 1861 til 1865

"Demokrati er regering af folket gennem folket for folket."

Mark Twain

Amerikansk forfatter

"Hvis afstemning gjorde nogen som helst forskel, ville de ikke lade os gøre det."

Viggo Hørup

Redaktør og politiker for Venstre

"Demokratiet er sin egen dom og sit eget mål og sin egen vagt."

Margaret Atwood

Canadisk forfatter

"Demokratiets struktur er altid skrøbeligt, fordi den afhænger af borgernes vilje til at beskytte den."

John F. Kennedy

Amerikansk præsident 1961-1963

"Demokrati er aldrig et afsluttet mål. Det er en opfordring til en utrættelig indsats."