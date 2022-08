Efter kirkebranden: Egypten anklages for diskrimination af kristne

På denne tirsdag byder nyhedsbilledet på politiske sommergruppemøder og en 40 år gammel sexskandale. I udlandet står det også dramatisk til. Morgensamling skal forbi bilbomber, brande, narkoteste til regeringsledere - og et rigtigt grimt maleri. Men lad os starte i Danmark.



I dag offentliggør regeringen et nyt bandeudspil i forlængelse af Socialdemokratiets sommergruppemøde i Odense sidste uge. Det nye udspil er målrettet kriminelle med udenlandsk baggrund, og der er hårdere straffe på tegnebrættet, skriver Berlingske. Regeringen ønsker desuden at ulovliggøre at hverve mindreårige til kriminalitet og at stramme reglerne for skytteforeninger.



Udspillet kommer på trods af, at der ikke er nogen forskning, der viser, at højere straffe har en præventiv effekt, udtaler en kriminolog til Ritzau. Mette Frederiksen har udtalt, at det handler om tryghed og retsfølelse, men oppositionen mener, at timingen lugter af valgkamp, skriver Berlingske.



Tilbage på Christiansborg er Enhedslisten også samlet til sommergruppemøde og vil ligeledes fremlægge et politisk udspil i eftermiddag. Det handler om grise og køer - partiet vil nemlig halvere den animalske produktion inden 2030, skriver TV 2.

Fortiden har indhentet Simon Spies

Den afdøde excentriker Simon Spies drak, rejste og horede og var kendt som hele Danmarks finurlige onkel og rejsekonge, men en ny DR-dokumentar har slået seriøse skår i hans eftermåle. DR-serien afslørede i weekenden, at de såkaldte ‘morgenbolledamer’, som oftest var purunge, systematisk blev hvervet og betalt for at være intime med chefen eller for at blive udsat for vold.



Det var kendt i medierne, at Spies havde 'morgenbolledamer', så hvorfor greb ingen ind før? Der var seksuel revolution i 1960'erne og 1970'erne, og enhver revolution går over gevind, siger feminist, journalist og foredragsholder Pia Fris Laneth til Kristeligt Dagblad om skiftet i tidsånden.



Rejseselskabet Spies vil ikke længere bruge stifteren aktivt i deres markedsføring, og Simon Spies-suiterne på Gran Canaria bliver omdøbt, skriver Jyllands-Posten. Men administrerende direktør Jan Vendelbo afviser at give kvinderne en undskyldning. Det ville ellers være på sin plads, skriver Kristeligt Dagblad i en leder.

Foto: Børge Lassen/Ritzau Scanpix.

Egypten anklages for diskrimination af kristne

Man behøver ikke et Spies-fly for at komme rundt i verden. Morgensamling tager en rundrejse gennem nyhedsoverblikket, hvor første destination er Egypten. I sidste uge mistede 41 koptere livet i en kirkebrand, hvoraf 18 var børn. Der opstod tumult, og flere børn blev trampet ihjel, da de forsøgte at flygte. Og det er ikke første gang, at en koptisk kirke står i flammer. Allerede tre dage efter opstod brand i en anden koptisk kirke i Egypten.



Nu kritiserer Humans Rights Watch Egypten for at diskriminere mod landets kristne mindretal. Der gælder andre regler for at renovere kirker end moskeer, og processen er bureaukratisk og besværlig. Og det resulterer i farlige kirker med smalle gange og mangel på nødudgange, lyder kritikken ifølge Al Jazeera.

Bilbombe i Moskva åbner spillet om Putins efterfølger

Morgensamling flyver videre til Rusland, hvor en bilbombe eksploderede i weekenden.



Bomben var monteret på den højre-nationalistiske ideolog Aleksandr Dugins bil, men endte med at dræbe hans datter Darija Dugina i stedet. Den russiske efterretningstjeneste FSB giver ukrainske specialstyrker skylden, men et udstødt Duma-medlem har på ukrainsk tv anklaget en russisk partisanhær, der har til formål at vælte Putin, for at stå bag attentatet.



Træder vi et skridt tilbage fra de pegede fingre, kan man spørge - hvorfor overhovedet ramme Aleksandr Dugin? Jo, fordi han bliver kaldt Putins hjerne, sammenlignes med Rasputin og måske kunne være præsidentens efterfølger, skriver Kristeligt Dagblad i en kommentar.

Aleksandr Dugin er en af Vladimir Putins største støtter. Foto: Moscow News Agency/Reuters/Ritzau Scanpix.

Biskopper kræver naturbeskyttelse efter fiskedød

Syd for grænsen er der stadig ballade med fiskedøden i den tyske og polske flod Oder. Tyske og polske kirker ønsker nu mere naturbeskyttelse, efter at næsten 100 ton døde fisk blev hevet ud af floden i sidste uge. Det fremgår af en erklæring udgivet mandag, der er underskrevet af polske og tyske biskopper, skriver det tyske medie Domradio.



De to lande har nedsat en ekspertgruppe, der skal finde årsagen til fiskedøden, men indtil videre mener forskere, at det var en giftig alge, der står bag, skriver Ritzau.

Finsk statsminister var ikke på narko

Mod nord er den finske statsministers Sanna Marins narkotest kommet negativ tilbage, skriver Ritzau. Der er altså ikke fundet nogen stoffer i hendes blod. Marin blev opfordret til at tage testen, efter en video af den 36-årige statsleder, der dansede til en fest, gik viralt og skabte stor debat.



"Jeg har aldrig taget stoffer i mit liv, heller ikke i mine teenageår. Jeg ville ønske, at vi levede i et samfund, hvor man kunne stole på mit ord," sagde statsministeren fredag.



I Finland har hundredvis af finske kvinder postet videoer af sig selv, der danser og fester i solidaritet med Sanna Marin, skriver The Guardian. For man kan sagtens være en god erhvervsleder, politiker eller journalist og samtidig give den gas på et dansegulv, lyder det også fra danske Alt for Damerne, der i et "sympati-læk" har delt deres egne dansevideos.

Abe-jesus indbringer masser af euro til spansk by

Sidste stop i Dagens Morgensamling er byen Borja i Spanien, hvor et rent ud sagt grimt maleri af Jesus trækker museumsgæster til. Der er tale om en restaurering af et maleri fra 1930, der var stærkt beskadiget, skriver DR.



En amatørmaler tænkte ‘Den fikser jeg’ og gjorde et forsøg i 2011, der af BBC-korrespondenten Christian Fraser blev beskrevet som "en behåret abe i en dårligt passende tunika."



Men intet er så galt, at det ikke er godt for noget. ‘Monkey Christ’ er blevet en kendt turistattraktion, og de seneste 10 år har mere end 300.000 gæster besøgt museet i Borja, hvilket indbringer 45.000 euro årligt til byen.