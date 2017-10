Guide til efterårshimlen: Sådan får du øje på de klare stjerner og lysende stjerneskud

Efteråret er over os, og vi går mod mørkere tider. Men klare stjerner og en sværm af lysende stjerneskud kommer til at præge oktobers og novembers himmel

Nu er ”Sommertrekanten” rykket til den sydvestlige aftenhimmel. Men inden vi slipper den klassiske figur helt, finder vi i den nederste venstre del af området nogle små, interessante figurer. Det lille stjernebillede Delfinen er relativt let at identificere. Det ligner meget godt det velkendte, intelligente og legesyge pattedyr, når det springer op af vandet med sit trapezformede hoved i front. 10 grader til højre for Delfinen, det, der svarer til et par felter i håndkikkert, får man let øje på stjernebilledet Pilen, der også står 10 grader over den klare stjerne Altair i Ørnen. Har man indstillet en håndkikkert på Pilen og rykker yderligere ét felt mod højre, dukker en besynderlig stjernefigur op. Fem næsten lige klare stjerner står på en ret linje, og lige under dem ses en lille krog af tre stjerner, der ligner en omvendt bøjle. Et navn, den også er kendt under blandt mange astronomer. Der skal minimum en håndkikkert til, fordi de otte stjerner er på grænsen af, hvad det ubevæbnede øje kan se.

Højt i sydøst står Pegasusfirkanten og Andromeda. I den græske mytologi var Pegasus den vingede hest, som Perseus kom flyvende på, da han reddede kongedatteren Andromeda fra at blive ofret til havuhyret Cetus (Hvalfisken), der ses lavere ved den øst-sydøstlige horisont.

I Hvalfisken findes en meget speciel stjerne, der har navnet Mira. Navnet antyder, at der her er tale om noget særligt. Den er ofte beskrevet som ”den vidunderlige” eller ”forunderlige”. Mira er for det meste usynlig for det blotte øje, men med cirka 330 dages mellemrum lyser den op og kan måske blive lige så klar som de fire stjerner, der danner Pegasusfirkanten. Sidste gang, den lyste op, var i januar/februar, så måske kan vi se den igen i december. Allerede i det 15. århundrede havde en hollandsk astronom, David Fabricius, opdaget, at denne stjerne var meget speciel. Når Mira er i maksimal lysstyrke, har den et klart, rødligt skær. Der er nemlig tale om en rød kæmpestjerne, som er mindst 300-400 gange så stor som vores egen stjerne, Solen.