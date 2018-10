En sød gave med smag af hjem

Dagens ret er fra en families opskriftsamling, som er givet videre fra en generation til den næste

Ruth McNeill har fire døtre. Hun har irsk pas, men sammen med sin mand har familien levet et liv på farten. Den livsstil har deres fire børn arvet. Pigerne er voksne, men kommer ikke sådan lige forbi til middag, i stedet modtog hun mails og telefonopkald fra børnene, som ville vide, hvordan man lavede yndlingspastaretten, æbletærten og den lune chokolade-pudding.

Efter mange af den slags opkald og samtaler besluttede hun sig for at udgive sin egen kogebog til de fire og et eksemplar, som hun selv tager med, når hun flytter til et nyt land. I bogen har hun samlet de opskrifter, pigerne er vokset op med, og som en bonus kan de læse, hvem der i sin tid har leveret opskriften, hvad enten det er en slidt kogebog, bedstemor, en tante eller ven.