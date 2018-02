En rejse østpå med indsigt og udsyn

Tag med Kristeligt Dagblad og Mols Rejser til Letland og Estland den 23.-29. august 2018

Geografisk bevæger rejsen sig fra Riga i Letland til universitetsbyen Tartu i det østlige Estland til grænsebyen Narva mod nord og ender i Estlands hovedstad, Tallinn.

På rejsen besøges de estiske skovbrødre, der var en partisanbevægelse mod det sovjetiske styre under og efter Anden Verdenskrig. Partisangrupperne gemte sig i de store skove og var en torn i øjet på den sovjetiske overmagt. Europas fjerdestørste sø er Peipussøen, der ligger på grænsen mellem Rusland og Estland. Ved søens bredder ligger små søvnige landsbyer, som danner ramme for en russisk minoritet af gammeltroende russere – russere, som har beholdt deres ortodokse tro, som den så ud i 1600-tallet, da de flygtede fra det gamle Rusland. Et spændende indblik i en isoleret og lukket befolkningsgruppe, der kun langsomt og forsigtigt lukker op for verdens ”larm”. Ikke langt derfra ligger det russisk-ortodokse Kuremäe Kloster, hvor en lokal nonne vil vise rundt og fortælle om hverdagen.