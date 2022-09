En veganer fik lyst til steg. Svaret er helstegt blomkål med persille og parmesan

Der findes efterhånden et væld af begrundelser for at skære ned for mængden af kød i de daglige måltider. Man kan for eksempel gøre det for sundhedens skyld, for klimaet, for dyrenes, eller for pengepungens skyld.

At spise flere grønne retter kræver en smule tilvænning i forhold til at krydre maden, og som mangeårig vegetar og madentusiast er undertegnede skribent muligvis en kende farvet, men jeg vover dog alligevel den påstand, at der er særdeles få kødretter, man reelt savner som plantespiser.