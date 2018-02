Engelsk kirke opfordrer til plastikfri faste

For hver af de 40 dage i fasten har Church of England et forslag til, hvordan folk kan reducere deres forbrug af plastik

Fasten skal ikke kun handle om, hvad du spiser og drikker, men også om hvordan du lever et miljøvenligt liv.

Derfor bruger den statslige kirke, Church of England, fasten til at sætte fokus på al den plastik, som den moderne forbruger netop er storforbruger af.

Det sker med en opfordring til at skifte plastiktandbørsten ud med en af bambus og undgå de fødevarer i supermarkederne, som er pakket i plastikemballage, og i stedet gå til grønthandleren med varer i løs vægt.