Engelske kirketårne er ikke så krigeriske, som de ser ud

Hvorfor ligner mange engelske kirketårne et forsvarstårn, og hvordan klarer de flade tage det våde engelske vejr?

Mange engelske kirketårne er uden høj rejsning eller spir, som man kender i Danmark, og ser i stedet flade ud og har et brystværn på toppen. En sådan kirke brugte bagsiden i sidste uge til at illustrere en artikel om, hvordan engelske kirketårne skal bringe internet og mobiltelefoni ud på landet. Det fik en læser fra Ringsted til at efterlyse en forklaring på den borglignende arkitektur, som samtidig må have det svært i det temmelig våde vejr.