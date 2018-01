Strid om enøjet kat kan ende i Landsretten

En tvist om ejerskabet til katten Snuske/Lilly handler ifølge den ene part, dyrlægen, om noget meget større

Der er nærmest ingen grænser for, hvad en dommer skal tage stilling til. Tidligere på ugen skulle Højesteret, som beskrevet i avisen, tage stilling til et skinnende tegltag, der er blevet genstand for en langvarig retssag mellem to naboer.

I morgen, fredag, skal civilretten vurdere en tvist om ejerskabet til en enøjet kat.

Katten blev først navngivet Snuske, eller det hed den, for dens nuværende ejer kalder den Lilly, og det siger sådan set meget om sagens kerne. For hvem bestemmer egentlig over Snuske/Lilly?