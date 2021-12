Er januar det rigtige tidspunkt til forandring?

Sæsonen for nytårsforsæt nærmer sig. Men det kan være bedre at bruge januar måned til refleksion, lyder rådet

Nytåret nærmer sig, og mange går i disse dage med tanker om, hvad det nye år skal bære med sig. For nogle bliver overvejelserne til nytårsforsæt, og løfterne til os selv varierer fra alt mellem at dyrke motion, spise sundere, finde en kæreste eller bruge mere tid sammen med familien. At etablere en ny vane eller at ændre en gammel er dog noget, som kræver meget forberedelse, refleksion og overskud. Derfor er kolde og mørke januar måske ikke den bedste måned at starte i, siger terapuet Ronni Vistisen.