Erik Bjerager hyldet for det lange, seje træk

Både på Kristeligt Dagblads redaktion på Vimmelskaftet i København og i Vartov blev avisens chefredaktør i dag fejret i anledning af sin 60 års fødselsdag lørdag den 10. november

Egentlig er det først i dag, Kristeligt Dagblads chefredaktør og administrerende direktør, Erik Bjerager, fylder 60 år, men hyldest og lykønskninger tog allerede i går fart i det indre København, da mediefolk, kirkelige ledere og politikere ville sige tillykke. Knap 200 gæster mødte frem til receptionen på det grundtvigske Vartov, som også var en lidt tidlig markering af chefredaktørens 25 års jubilæum den 15. marts næste år.

Kristeligt Dagblads bestyrelsesformand, Ivar Brændgaard, ledte slagets gang, og han lagde selv ud i talerækken.

”Tak, fordi du reddede Kristeligt Dagblad. Avisen var lukningstruet, da du trådte til. Repræsentantskabet drøftede det først i 1990’erne virkelig helt alvorligt, om vi var nødt til at slette ordet kristeligt for overhovedet at overleve. Men du satte sejl til og udstak en ny kurs og fandt overskrifterne ’tro, etik, eksistens’, og det virkede. Og så tog du det lange seje træk, og det kan man ikke sige dig nok tak for,” sagde Ivar Brænd-gaard.

Han blev sekunderet af kirke- og kulturminister Mette Bock (LA), der selv tidligere har arbejdet i mediebranchen, blandt andet som chefredaktør for JydskeVestkysten.

Ministeren indledte med et citat af filosoffen Søren Kierkegaard, som mange tror er meget kedelig, men som blandt andet har skrevet dette:

”Hvis jeg havde en datter, som blev jesuit, så ville jeg fortvivle, men hvis jeg havde en søn, som blev journalist, så ville jeg anse ham for at være fortabt.”

”Helt så galt er det jo ikke, for vi har virkelig brug for gode journalister og for gode redaktører,” sagde Mette Bock.

”Der er noget, der hedder ledelse, og du har om nogen bedrevet ledelse. Du har både fået Den Store Publicistpris og Den Lille Publicistpris, og det, synes jeg, er helt fantastisk, for der er ikke andre end dig, der fortjener at få begge dele.”

Mette Bock fremhævede også Erik Bjeragers grundholdning til ytringsfrihed under Muhammed-krisen, nemlig at ytringsfriheden aldrig har været uden grænser.

Blandt de mange gæster sås DR’s generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, Politikens chefredaktør, Christian Jensen, Berlingske Medias administrerende direktør, Anders Krab-Johansen, og Informations chefredaktør, Rune Lykkeberg, og mange andre fremtrædende mediefolk.

Det kirkelige Danmark var bredt repræsenteret, og også udenlandske gæster sendte hilsener. Præsident for World Association af Newspapers and News Publishers, Tomas Brunegård fra Sverige, takkede for Erik Bjeragers indsats i det internationale arbejde for pressefrihed, blandt andet under en fælles rejse til Ukraine i 2012, hvor de besøgte den daværende præsident Viktor Janukovitj.

Hovedpersonen selv forklarede i sin takketale, at der var tre – eller rettere fire – grunde til, at han foreløbig er blevet på Kristeligt Dagblad i snart 25 år. For det første er arbejdet med at udgive Kristeligt Dagblad fortsat umådeligt meningsfyldt. For det andet priste Erik Bjerager sine medarbejdere og kolleger, og endelig for det tredje, at bestyrelsen altid har bakket ham op og givet ham frie hænder på avisen.

”Og så er der en fjerde grund til, at jeg er blevet på avisen i så mange år, nemlig det, det hele handler om, avisens læsere. Jeg tror, de er Danmarks bedste. Jeg får sjældent brok i min indbakke, og hvis jeg gør, er det som regel meget velbegrundet. Men jeg får masser af hilsener fra læsere, fordi vi har bragt artikler, som har inspireret dem, hjulpet dem, eller givet dem nye tanker,” sagde Erik Bjerager.

Han takkede også meget for det festskrift, medarbejdere på avisen har fået skrevet med 27 forskellige bidragydere i anledning af fødselsdagen.