Erik flyttede til København i år 1940. Men han forblev en vendelbo i hjertet

Erik Nørgaard var for nylig i Brugsen i Fredensborg, hvor han bor i dag. Her stødte han på en mand, der mindede ham om sin hjemegn i den anden ende af landet. Mødet beskriver han i en henvendelse til Bagsiden, der har opfordret læserne til at dele deres historier om deres hjemstavn i forbindelse med en nu afsluttet serie i avisen. Men hjemstavnsfølelsen er stor hos læserne af Kristeligt Dagblad, der har modtaget mange henvendelser om emnet.