Tendensen ses overalt, inklusive hos samtlige medier, høj- som lavpandede:

”De hårde fakta er, at Putin har kontrollen,” skriver B.T., mens Avisen Danmark slår fast: ”Fakta: Tour de France til Danmark.” Berlingske kan være med: ”Fakta er, at der ikke står ledige danskere i kø.” Og Jyllands-Posten: ”Fakta er, at der ikke er sikkerhed for, at de mange ulighedsskabende reformer har virket.” Og Børsen: “Fakta er, at dette valg langtfra er ovre.“ Og så videre.