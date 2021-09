Farvestrålende bønnebog er på auktion - til en pris i sin helt egen liga

Når man taler om middelalderen, bliver perioden ofte omtalt som ”den mørke middelalder” præget af blandt andet pest og hungersnød. Netop i denne mørke peiode opstod der en voksende interesse for at skabe sig et personligt forhold til Gud gennem de såkaldte tidebøger, som især blev populære hos det tiltagende aristokrati, der havde råd til at bestille dem, i slutningen af middelalderen. Ser man på de personligt fremstillede tidebøger, eller bønnebøger, mødes man af farverige illustrationer, forgyldte initialer og forskellige fabeldyr.