Ferie er ofte lig med familiekonflikter – men det er ikke nødvendigvis en dårlig ting

Trods forhåbninger om det modsatte byder ferien ofte på konflikter i familien, hvilket den igangværende pandemi sandsynligvis blot har forstærket. Men konflikter i ferien bør ikke frygtes, siger ekspert

Du har skimtet efter den et sted ude i horisonten og længtes efter den i flere uger. Pludselig står den for døren, og alt ånder fred og idyl. Du når lige at sænke skuldrene og puste ud, før der lyder et brag og efterfølgende råb inde fra børnenes soveværelse. Imens begynder der at lugte brændt ude fra køkkenet, hvor de nybagte boller er ved at brænde på. Din tiltrængte ferie er knap gået igang, før skænderierne er brudt ud, og dine forventninger til en rar og fredelig uge krakelerer for øjnene af dig.

I de kommende uger holder mange børnefamilier vinterferie og tager sig dermed et afbræk fra en noget anderledes hverdag end tidligere år. Og selvom ferie af mange forbindes med en forestilling om familieidyl og tid til hyggeligt samvær, kan ferien meget vel give tid og rum til at tage de konflikter, der forinden har ligget og ulmet.

Tendensen er sådan set hverken ny eller coronaspecifik, siger Dorte Kousholt, der er lektor og forsker i familieliv på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. Hun fortæller, at det ikke er ualmindeligt, at ferier giver plads til de konflikter, der i en travl og rutinepræget hverdag ikke altid er energi til at gå ind i.

”Mange beretter om ferierne som et sted, hvor man tager konflikter op, fordi man nu pludselig er meget sammen. De første dage af ferien kan typisk gå med konflikter,” siger Dorte Kousholt.

Men selvom det blandt familielivseksperter som Dorte Kousholt er almenkendt, at konflikter i familien ofte blusser op i ferier, er det langt fra utænkeligt, at tilværelsen under coronapandemien og det pres, krisen har medført på familierne, i år vil give anledning til flere konflikter i vinterferien. Det vurderer Dorte Kousholt, der som del af forskningsprojektet ”Familieliv i en coronatid” netop undersøger, hvordan coronapandemien påvirker familielivet:

”Vores materiale viser, at alle familiens medlemmer efterhånden er udmattede og udkørte og har fornemmelsen af, at de snart ikke kan mere. Så man kan godt forestille sig, at presset, der kan slå ud som konflikter i ferien, er blevet forstærket,” fortæller hun og peger på, at de begrænsede muligheder for at skifte hverdagsrammerne ud med andre omgivelser i ferien ligeledes kan øge presset i familierne.

Men ifølge Dorte Kousholt bør det ikke nødvendigvis forstås som dårligt eller uønsket, hvis man i familierne oplever, at vinterferieugen ikke kun byder på konfliktfri idyl.

”Man har en forventning om, at man skal slappe af, hygge sig og alt skal være godt, og derfor kan det føles ekstra belastende, når konflikter dukker op. Men det er vigtigt at holde fast i, at ferien netop kan være et sted, hvor man får taget konflikterne og har tid til at blive i dem sammen,” siger Dorte Kousholt, der mener, at konflikterne også rummer et potentiale:

”Det er vigtigt at huske på, at ferier også er et sted, hvor man arbejder med familien. Hvis man får snakket om det og set på, hvad det er for et pres, vi hver især har været udsat for, så kan konflikterne godt føre til noget positivt. De kan give fornyet overskud og bringe familien tættere sammen, og det skulle jo gerne være det, vi tager med hjem fra ferien.”