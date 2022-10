Festlige, kedelige eller bare underligt hængt op? Valgplakaterne er tilbage

Nogle synes, de er et festligt symbol på demokratiet, og at de har en historisk berettigelse - valgplakaten har været et redskab i politikernes værktøjskasse i over 100 år. Andre mener, at de forstyrrer trafikken (der sker faktisk flere biluheld, når der er hængt valgplakater op), og at de belaster miljøet med pap og plastikstrips.

Men lad os kaste et blik på et par af dem, der skiller sig lidt ud, for eksempel fordi de hænger underligt: Ved første øjekast er der ikke noget galt med Mogens Jensens (S) mandshøje valgplakat på busstoppestederne. Teksten lyder: "Midt- og Vestjyllands stemme i Folketinget. Stem personligt på Mogens Jensen". Problemet er bare, at plakaten også hænger i Roskilde, hvor man ikke kan stemme på ham. Så det er en fejl — som Mogens Jensen dog redder meget godt: