Find lyset i mørket i Rødding

Kom tilbage på sporet af lyset og livetefter en lang, mørk vinter på dette ophold til næste forår om kunst og kirken arrangeret af Kristeligt Dagblad og Rødding Højskole

Lys er temaet, når Rødding Højskole byder indenfor til læseropholdet ”Lys i mørket”. Efter en mørk vinter vil vi i fællesskab gå på sporet af lys, liv og lyst. Det gør vi blandt andet i kunsten, litteraturen og kirken.

”Kurset handler om lyset, men vi vender ikke det blinde øje til mørket,” fortæller højskolens forstander, Mads Rykind-Eriksen, der selv er medvært på kurset. Kurset indledes med livsfortælling med et strejf af lys ved vendelboen Bitten Laubjerg.

Søndag morgen går vi i lysets retning og starter i Frimenighedskirken, hvor Mette Geil forestår gudstjenesten. Litteraturkritiker Klaus Rothstein fortæller under overskriften ”Min farmors gæstebog” om den jødiske families flugt i 1943. Kan mørke erfaringer blive til lyse forhåbninger? Søndag aften er der koncert med seksmandsorkestret Amazing Grace under overskriften ”This little light of mine”.

”Med Lykke-Per mod lyset” hedder det, når teologen Ulla Morre Bidstrup belyser missionen i den store Pontoppidan-roman. Efterfølgende ser vi Bille Augusts anmelderroste filmatisering af ”Lykke-Per” i mørket i Rødding Bio.