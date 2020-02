De har en lang tradition bag sig, men digitale muligheder har lagt kærlighedsbrevet i skuffen. I anledning af valentinsdag på fredag fortæller forfatter Iselin Hermann om kærestebreves magi

Der er længsel, åndenød og et bankende hjerte, når karakteren Anne får et brev fra sin elskede på den anden side af Jorden i Simone de Beauvoirs roman ”Mandarinerne”. Inspirationen er hentet fra egen erfaring, hvor Simone de Beauvoirs romantiske forhold til amerikanske Nelson Algren udmøntede sig i lange, lidenskabelige breve.

De to er bestemt ikke de eneste, der gennem historien har udtrykt deres kærlighed med papir og pen. ”Min kære doktor” indledte kunstneren Frida Kahlo sine mange breve til Diego Rivera, hvor kærligheden kom til udtryk i passionerede lyriske beretninger. Selv ikke hæsblæsende krigstilstande forhindrede Napoleon i at lade ordene tilkendegive hans kærlighed til Joséphine.

Når to forelskede i dag befinder sig langt fra hinanden, er det langt nemmere at dele længsel og tanker ved hjælp fra de mange digitale kommunikationsmuligheder. Dermed undgår man også den lange ventetid, som en brevudveksling i sin tid tog og sådan set stadig kan tage.

Men teknologien har også gjort, at den gamle brevform er blevet glemt. En form, der er uerstattelig, når man spørger forfatter Iselin C. Hermann. Hun skrev i 1998 sin første roman ”Prioritaire”, der er oversat til 17 sprog og bygger på over halvandet års brevudveksling mellem karaktererne. Bogen er opkaldt efter Post Danmarks gamle klistermærke, som man satte på et brev, hvis det skulle sendes hurtigt.

Iselin C. Hermann har selv i mange år været en ivrig brevskribent. Derfor faldt det hende også naturligt at skrive sig ind i den gamle franske tradition, brevromanen.

”Det særlige ved brevet er, at det er en fysisk henvendelse, som man gør sig umage med, fordi det er skrevet i hånden. Der er en langsomhed og fordybelse over formatet, som er meget smuk, og som jeg virkelig savner. Man kan ikke reflektere hurtigt på samme måde,” siger Iselin Hermann.

Hun har netop slået sig ned på en café i Paris, kærlighedens by, med sin fyldepen og skrivebog. En scene, som er crème de la crème, når spotlyset er på kærlighedsbreve. Men det er en ny roman, og ikke et kærlighedsbrev, forfatteren skriver på i øjeblikket.

”Brevet tilbyder en fordybelse, som en mail eller sms ikke kan. Men jeg synes, fortryllelsen ved at skrive breve er forsvundet. I dag går der omkring en uge, før brevet – i bedste fald – kommer frem, og så er der unægteligt noget af spændingen, der går tabt,” siger hun.

Derfor er det også med nostalgi i sindet, at hun tænker tilbage på sine egne kærlighedsbreve.

”Jeg skrev mange breve til mine børns far, da vi var kærester, selvom han boede lige rundt om hjørnet fra mig. At skrive til ham var en gensidig gave, fordi man giver noget af sig selv. Brevet kan sige noget, man måske ikke turde sige direkte, eller man kan gå ned i nogle tankemæssige forløb. Det skaber refleksion, for skriveprocessen er i sig selv avlende. Derfor giver man den, man elsker, en tankerække, som man måske ikke ellers var kommet frem til, når man lader tanken løbe ud i hånden, som bliver til ord. Det er meget intimt og ikke for ingenting, at kærlighedsbrevet er en genre i sig selv,” siger Iselin Hermann.

Hun vil gerne revolutionere begrebet kærlighedsbrev, for ifølge hende skriver man mest breve, når man er forelsket:

”I forelskelsen rækker man ud efter den anden, og i kærligheden hviler man i den anden. Når man elsker, bor folk tit sammen og skriver derfor ikke breve til hinanden. Jeg vil slå et slag for, at det skulle hedde forelskelsepistlen.”